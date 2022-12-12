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Козицын Антон Геннадьевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

07.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1977

Отец: Козицын Геннадий Николаевич

Мать: Бурмистрова Ираида Игоревна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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