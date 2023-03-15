Севостьянов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1906
Отец: Севостьянов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1932
Сын: Севостьянов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
17.04.1934
Сын: Севостьянов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
18.12.1935
Дочь: Наместникова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна
3-ий ребенок в семье
Рождение ребёнка
16.01.1939
Сын: Севостьянов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
14.06.1940
Дочь: Меньшикова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
Неизвестно
Речной моряк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно