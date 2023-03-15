Севостьянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1906

Отец: Севостьянов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1932

Сын: Севостьянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
17.04.1934

Сын: Севостьянов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
18.12.1935

Дочь: Наместникова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
3-ий ребенок в семье
Рождение ребёнка
16.01.1939

Сын: Севостьянов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
место рождения указано примерное, аналогичное месту рождения его сестры Зои, про которую эта информация известна точно
Рождение ребёнка
14.06.1940

Дочь: Меньшикова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Севостьянова Ольга Семёновна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
Неизвестно
Речной моряк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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