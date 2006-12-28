Звягинцева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвягинцева Татьяна Ивановна

Звягинцева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2006

Отец: Звягинцев Иван Александрович

Мать: Звягинцева Оксана Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close