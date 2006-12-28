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Звягинцева Татьяна Ивановна
Звягинцева Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.2006
Пол
Женский
Отец
Звягинцев Иван Александрович
Мать
Звягинцева Оксана Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2006
Отец:
Звягинцев Иван Александрович
Мать:
Звягинцева Оксана Сергеевна
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