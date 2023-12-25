Книжников Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1914
Дочь: Агранат Анна Борисовна
Мать ребёнка: Книжникова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахель Борисовна
Мать ребёнка: Книжникова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сара Борисовна
Мать ребёнка: Книжникова Софья
Смерть
Неизвестно