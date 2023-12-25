Книжников Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книжников Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1914

Дочь: Агранат Анна Борисовна

Мать ребёнка: Книжникова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахель Борисовна

Мать ребёнка: Книжникова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара Борисовна

Мать ребёнка: Книжникова Софья

Смерть
Неизвестно
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