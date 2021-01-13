Какура (Меннанова) Эмине
Место рожденияКрымская АССР, Колайский район, с.Татарский Барин (современное с.Озерки Джанкойского р-на)
Дата рождения03.11.1932
Дата смерти13.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1932
Отец: Куртиев Абдульменнан
Мать: Куртиева Эдие
Крымская АССР, Колайский район, с.Татарский Барин (современное с.Озерки Джанкойского р-на)
Рождение ребёнка
30.11.1954
Узбекская ССР, с. Пайтуг
Рождение ребёнка
01.05.1957
Узбекская ССР, с. Пайтуг
Рождение ребёнка
13.05.1960
Узбекская ССР, с. Пайтуг
Рождение ребёнка
21.08.1971
Узбекская ССР, с. Пайтуг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Какура Шайип
Смерть
13.01.2021
Р.Крым, г.Симферополь
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
с.Мирное Симферопольский р-он