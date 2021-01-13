Какура (Меннанова) Эмине — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какура (Меннанова) Эмине

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Место рождения

Крымская АССР, Колайский район, с.Татарский Барин (современное с.Озерки Джанкойского р-на)

Дата рождения

03.11.1932

Дата смерти

13.01.2021

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1932

Отец: Куртиев Абдульменнан

Мать: Куртиева Эдие

Крымская АССР, Колайский район, с.Татарский Барин (современное с.Озерки Джанкойского р-на)
Рождение ребёнка
30.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какура Шайип

Узбекская ССР, с. Пайтуг
Рождение ребёнка
01.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какура Шайип

Узбекская ССР, с. Пайтуг
Рождение ребёнка
13.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какура Шайип

Узбекская ССР, с. Пайтуг
Рождение ребёнка
21.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Какура Шайип

Узбекская ССР, с. Пайтуг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Какура Шайип

Смерть
13.01.2021
Р.Крым, г.Симферополь
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
с.Мирное Симферопольский р-он
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