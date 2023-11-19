Гордеев Виталий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Виталий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1999

Сын: Гордеев Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Картышова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Картышова Светлана Николаевна

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