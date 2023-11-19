Гордеев Виталий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1999
Сын: Гордеев Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Картышова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Картышова Светлана Николаевна