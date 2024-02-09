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Никитин Матвей Яковлев

Место рождения

Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

11.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Никитин Яков Захаров

Мать: Никитина Ксения Яковлева

Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Ивановна

Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.02.1917

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Ивановна

Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Татьяна Ивановна

Смерть
11.05.1916
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: от разрыва сердца
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