Никитин Матвей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти11.05.1916
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Никитин Яков Захаров
Мать: Никитина Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1917
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1916
Причина смерти: от разрыва сердца