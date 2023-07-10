Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Мунц) Анна Робертовна
(Мунц) Анна Робертовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мунц Роберт
Мать
Мунц (Циммер) Марта Яковлевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Мунц Роберт
Мать:
Мунц Марта Яковлевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия