Исаева (Шестакова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Сын: Исаев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Исаев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
28.08.1973
Дочь: Алена Владимировна
Отец ребёнка: Исаев Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
погибла - отравившись угарным газом в гараже