Исаева (Шестакова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Шестакова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Исаев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Исаев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
28.08.1973

Дочь: Алена Владимировна

Отец ребёнка: Исаев Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
погибла - отравившись угарным газом в гараже
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