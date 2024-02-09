Хисамутдинов Низаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинов Низаметдин

Место рождения

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева Салима

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Хисамутдинов Низам. Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Татарская АССР, д. Мещеряки Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата призыва: 20.01.1942 Выбытие из воинской части: 20.01.1942 Дата документа: __.__.1942 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов Казань Дело ист. информации: 11001762
Смерть
Неизвестно
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