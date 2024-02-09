Хисамутдинов Низаметдин
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиева Салима
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Хисамутдинов Низам. Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Татарская АССР, д. Мещеряки Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата призыва: 20.01.1942 Выбытие из воинской части: 20.01.1942 Дата документа: __.__.1942 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов Казань Дело ист. информации: 11001762
Смерть
Неизвестно