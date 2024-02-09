Хисамутдинов Низам. Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Татарская АССР, д. Мещеряки Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата призыва: 20.01.1942 Выбытие из воинской части: 20.01.1942 Дата документа: __.__.1942 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов Казань Дело ист. информации: 11001762

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