Лукашина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашина Татьяна Андреевна

Лукашина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1969

Отец: Некрасов Андрей Максимович

Мать: Некрасова Капитолина

Рождение ребёнка
13.02.1990

Сын: Лукашин Максим Владимирович

Отец ребёнка: Лукашин Владимир

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.04.1992

Сын: Лукашин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Лукашин Владимир

Рождение ребёнка
20.04.1992

Сын: Лукашин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Лукашин Владимир

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
2010

Муж: Макаров Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашин Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close