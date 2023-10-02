Лукашина Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1969
Отец: Некрасов Андрей Максимович
Мать: Некрасова Капитолина
Рождение ребёнка
13.02.1990
Сын: Лукашин Максим Владимирович
Отец ребёнка: Лукашин Владимир
Рождение ребёнка
20.04.1992
Сын: Лукашин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Лукашин Владимир
Рождение ребёнка
20.04.1992
Сын: Лукашин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Лукашин Владимир
Бракосочетание
2010
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукашин Владимир