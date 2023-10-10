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Иосиф Филаретович

Место рождения

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882

Отец: Филарет Богданович

Мать: не указана

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.01.1900

Жена: Мария Павловна

Рождение ребёнка
10.05.1904

Дочь: Лидия Иосифовна

Мать ребёнка: Мария Павловна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1906

Дочь: Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Мария Павловна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1906

Сын: Кирилл Иосифович

Мать ребёнка: Мария Павловна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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