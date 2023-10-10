Иосиф Филаретович
Место рождения
Дата рождения28.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882
Отец: Филарет Богданович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1900
Жена: Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.05.1904
Дочь: Лидия Иосифовна
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
12.01.1906
Дочь: Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Мария Павловна
Рождение ребёнка
12.01.1906
Сын: Кирилл Иосифович
Мать ребёнка: Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно