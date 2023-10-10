Иванова (Соколова) Ульяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Соколова) Ульяна Владимировна

Иванова (Соколова) Ульяна Владимировна

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

14.05.1987

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 14.05.1987 по ?.05.2006
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
ул. Суворова 4
Рождение
14.05.1987

Отец: Соколов Владимир Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Крещение
1993
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Godparents:Наталья Никифорова и Игорь Кучма
Образование
С 1994 по 2003
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Среднее
Образование
С 2003 по 2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Высшее | Психолог | Новосибирск
Бракосочетание
28.06.2007

Муж: скрыто настройками приватности

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Работа или профессия
С 2009 по 2012
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Заместитель заведующей по ВМР | МДОУ №27 г. Бердск
Место жительства
С 2010
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
ул. Микрорайон 48а
Работа или профессия
С 2011 по 2016
Фотограф
Работа или профессия
С 2016
Ретушер свадебных фото
Место жительства
09.02.2020
Таруна, Тасмания, Австралия
Место жительства
С ?.02.2020
1/6a Norwood ave
Current address:1
Работа или профессия
С ?.08.2020
Tasmania, Australia
Свадебный фотограф | Ulla Nordwood Photography, owner
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close