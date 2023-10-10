Иванова (Соколова) Ульяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 14.05.1987 по ?.05.2006
ул. Суворова 4
Рождение
14.05.1987
Отец: Соколов Владимир Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
1993
Godparents:Наталья Никифорова и Игорь Кучма
Образование
С 1994 по 2003
Среднее
Образование
С 2003 по 2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Высшее | Психолог | Новосибирск
Бракосочетание
28.06.2007
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 2009 по 2012
Заместитель заведующей по ВМР | МДОУ №27 г. Бердск
Место жительства
С 2010
ул. Микрорайон 48а
Работа или профессия
С 2011 по 2016
Фотограф
Работа или профессия
С 2016
Ретушер свадебных фото
Место жительства
09.02.2020
Таруна, Тасмания, Австралия
Место жительства
С ?.02.2020
1/6a Norwood ave
Current address:1
Работа или профессия
С ?.08.2020
Tasmania, Australia
Свадебный фотограф | Ulla Nordwood Photography, owner
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно