Бережнев Василий
Место рождениядер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Дата рождения24.02.1907
Дата смерти25.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1907
Отец: Бережнев Харитон
Мать: Бережнева Акулина
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
28.12.1928
Сын: Бережнев Владимир
Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
20.06.1931
Дочь: Садовская Клавдия
Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
03.09.1933
Дочь: Лазарева Анна
Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
25.06.1937
Дочь: Назырова Нина
Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
18.01.1941
Дочь: Сухаревская Валентина
Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна
дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Смерть
25.11.1994
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область