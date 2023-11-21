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Бережнев Василий

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Место рождения

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области

Дата рождения

24.02.1907

Дата смерти

25.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1907

Отец: Бережнев Харитон

Мать: Бережнева Акулина

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
28.12.1928

Сын: Бережнев Владимир

Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
20.06.1931

Дочь: Садовская Клавдия

Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
03.09.1933

Дочь: Лазарева Анна

Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
25.06.1937

Дочь: Назырова Нина

Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
18.01.1941

Дочь: Сухаревская Валентина

Мать ребёнка: Бережнева Анисия Максимовна

дер.Мельниково, Венгеровского района, Новосибирской области
Смерть
25.11.1994
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
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