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Курчатов Василий Алексеевич

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Место рождения

Место жительства: Челябинская область, г.Сим

Дата рождения

06.07.1869

Дата смерти

29.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1869

Отец: Курчатов Алексей Константинович

Мать: Курчатов Любовь Филаретовна

Место жительства: Челябинская область, г.Сим
Рождение ребёнка
09.02.1896

Дочь: Курчатова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна

Место жительства: Челябинская область, г.Сим
Рождение ребёнка
12.01.1903

Сын: Курчатов Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна

Симский Завод, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Курчатов Борис Васиьевич

Мать ребёнка: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна

Симской завод Златоустовской губернии Уфимского уезда
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Курчатов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Помощник лесничего
Смерть
29.08.1941
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