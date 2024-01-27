Курчатов Василий Алексеевич
Место рожденияМесто жительства: Челябинская область, г.Сим
Дата рождения06.07.1869
Дата смерти29.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1869
Место жительства: Челябинская область, г.Сим
Рождение ребёнка
09.02.1896
Дочь: Курчатова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна
Место жительства: Челябинская область, г.Сим
Рождение ребёнка
12.01.1903
Сын: Курчатов Игорь Васильевич
Мать ребёнка: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна
Симский Завод, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1905
Мать ребёнка: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна
Симской завод Златоустовской губернии Уфимского уезда
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Курчатов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Курчатова (остроумова) Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Помощник лесничего
Смерть
29.08.1941