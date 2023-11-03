Пыжьянов Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1977
Рождение ребёнка
20.04.2000
Сын: Пыжьянов Даниил Дмитриевчи
Мать ребёнка: Пыжьянова Олеся Владимировна
Рождение ребёнка
26.04.2005
Дочь: Пыжьянова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пыжьянова Олеся Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыжьянова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана