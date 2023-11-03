Пыжьянов Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжьянов Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1977

Отец: Пыжьянов Анатолий Михайлович

Мать: Пыжьянова-Савкина Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.04.2000

Сын: Пыжьянов Даниил Дмитриевчи

Мать ребёнка: Пыжьянова Олеся Владимировна

Рождение ребёнка
26.04.2005

Дочь: Пыжьянова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Пыжьянова Олеся Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжьянова Олеся Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыжьянова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

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