Страузов Николай
Место рожденияРоссия Татарстан
Дата рождения13.11.1944
Дата смерти26.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1944
Отец: Страузов Михаил
Мать: Страузова Евдокия
Россия Татарстан
Рождение ребёнка
16.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Магадан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.1992
Россия Магадан
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Россия Магадан