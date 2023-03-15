Страузов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страузов Николай

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Место рождения

Россия Татарстан

Дата рождения

13.11.1944

Дата смерти

26.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1944

Отец: Страузов Михаил

Мать: Страузова Евдокия

Россия Татарстан
Рождение ребёнка
16.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Магадан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.1992
Россия Магадан
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Россия Магадан
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