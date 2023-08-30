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игорь
игорь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Мужской
Отец
Владимир
1935 г.р.
Мать
(Коровина) Люся
1938 г.р.
Дети
Саша
1993 г.р.
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Владимир
Мать:
Люся
Рождение ребёнка
03.02.1993
Сын:
Саша
Мать ребёнка: не указана
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