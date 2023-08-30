игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиигорь

игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

1993 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Владимир

Мать: Люся

Рождение ребёнка
03.02.1993

Сын: Саша

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close