Горовацкая (Сирота) Сара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1881
Сын: Горовацкий Наум
Отец ребёнка: Горовацкий Моисей
г. Перьм (В пересыльной тюрьме)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горовацкий Моисей
Отец ребёнка: Горовацкий Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Отец ребёнка: Горовацкий Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Горовацкий Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горовацкий Иосиф
Отец ребёнка: Горовацкий Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горовацкий Моисей
Смерть
Неизвестно