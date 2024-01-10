Горовацкая (Сирота) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовацкая (Сирота) Сара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1881

Сын: Горовацкий Наум

Отец ребёнка: Горовацкий Моисей

г. Перьм (В пересыльной тюрьме)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Моисей

Отец ребёнка: Горовацкий Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Отец ребёнка: Горовацкий Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Горовацкий Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Иосиф

Отец ребёнка: Горовацкий Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горовацкий Моисей

Смерть
Неизвестно
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