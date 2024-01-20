Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1018 ст.
Рождение
05.06.1893
Отец: Баланов Николай Яковлевич
Мать: Белова Ольга Михеевна
Рождение ребёнка
26.05.1917 ст.
Сын: Тиханычев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тиханычева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тиханычев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Борисова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиханычев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно