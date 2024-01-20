Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

05.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1018 ст.

Муж: Тиханычев Алексей Александрович

Рождение
05.06.1893

Отец: Баланов Николай Яковлевич

Мать: Белова Ольга Михеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.05.1917 ст.

Сын: Тиханычев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тиханычева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тиханычев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Борисова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиханычев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тиханычев Алексей Александрович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close