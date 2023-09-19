Кагдина (Перова) Дарья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кагдина (Перова) Дарья Филиппова

Место рождения

с. Казанка Николаевской обл.

Дата рождения

15.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1882

Отец: Перов Филипп Иванович

Мать: Перова Феодосия Емельяновна

с. Казанка Николаевской обл.
Бракосочетание
04.11.1901

Муж: Кагдин Пётр Иаковлев

Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Кагдин Сергий Петров

Отец ребёнка: Кагдин Пётр Иаковлев

Рождение ребёнка
22.12.1909

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Кагдин Пётр Иаковлев

Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Кагдин Иоанн Петров

Отец ребёнка: Кагдин Пётр Иаковлев

Смерть
Неизвестно
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