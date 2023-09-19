Кагдина (Перова) Дарья Филиппова
Место рожденияс. Казанка Николаевской обл.
Дата рождения15.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1882
Отец: Перов Филипп Иванович
с. Казанка Николаевской обл.
Бракосочетание
04.11.1901
Муж: Кагдин Пётр Иаковлев
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Кагдин Сергий Петров
Отец ребёнка: Кагдин Пётр Иаковлев
Рождение ребёнка
22.12.1909
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Кагдин Пётр Иаковлев
Рождение ребёнка
18.06.1912
Сын: Кагдин Иоанн Петров
Отец ребёнка: Кагдин Пётр Иаковлев
Смерть
Неизвестно