Волкова Русакова Тамара Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Русакова Тамара Селивёрстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1957

Дата смерти

05.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1957

Отец: Русаков Селивёрст Феоктистович

Мать: Русакова Рудович Елена Константиновна

Рождение ребёнка
29.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1980

Дочь: Волкова Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир Иванович

Смерть
05.01.2021
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