Волкова Русакова Тамара Селивёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1957
Дата смерти05.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1957
Рождение ребёнка
29.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1980
Дочь: Волкова Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.2021