Залилова (Габдулзалилова) (Фаткуллина) Гарифа Исмагиловна
Место рождения
Дата рождения?.07.1897
Дата смерти17.08.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1897
Отец: Фаткуллин Исмагил
Мать: Фаткуллина ?
Рождение ребёнка
15.11.1916
Дочь: Мухаметьянова Марьям (Марьямбану) Габдрахмановна (Габдурахимовна)
Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Нира Гибадрахмановна
Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович
г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
29.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович
г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
25.01.1943
Сын: Рахимов Риф Гибадрахманович
Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Фуат Гибадрахманович
Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович
г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Ришат Гибадрахманович
Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович
г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1984
г.Оренбург, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург , РСФСР