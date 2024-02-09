Залилова (Габдулзалилова) (Фаткуллина) Гарифа Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова (Габдулзалилова) (Фаткуллина) Гарифа Исмагиловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.07.1897

Дата смерти

17.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1897

Отец: Фаткуллин Исмагил

Мать: Фаткуллина ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1916

Дочь: Мухаметьянова Марьям (Марьямбану) Габдрахмановна (Габдурахимовна)

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Нира Гибадрахмановна

Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович

г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
29.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович

г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
25.01.1943

Сын: Рахимов Риф Гибадрахманович

Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Фуат Гибадрахманович

Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович

г.Оренбург , РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Ришат Гибадрахманович

Отец ребёнка: Рахимов Гибадрахман Габитович

г.Оренбург, Оренбургская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Гибадрахман Габитович

Развод
Неизвестно

Муж: Залилов (габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залилов (габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)

Смерть
17.08.1984
г.Оренбург, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург , РСФСР
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