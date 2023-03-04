Маринина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1979
Сын: Маринин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Маринин Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маринин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Маринин Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно