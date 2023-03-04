Маринина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаринина Надежда

Маринина Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1979

Сын: Маринин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Маринин Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маринин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Маринин Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринин Владимир Евгеньевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close