Стефарова Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефарова Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Стефаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Стефаров Иван Христофорович

Смерть
Неизвестно
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