Стефарова Матрёна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно