Калинина (Попкова) Акулина Нифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1948
Дата смерти18.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
03.06.1972
Дочь: Токарева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2002