Калинина (Попкова) Акулина Нифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Попкова) Акулина Нифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1948

Дата смерти

18.09.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Иван Евстафьевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1972

Дочь: Токарева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Евстафьевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван Евстафьевич

Смерть
18.09.2002
Шамары, Шалинский, Свердловская область
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