Васьков Киприан Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васьков Киприан Лаврентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Александровна

Кубай, Ирбитское, Свердловская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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