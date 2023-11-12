Рулев (Ширшиков) Карп Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рулев (Ширшиков) Карп Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Около 1807

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Рулев (ширшиков) Яков Григорьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Параскева Карповна

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Фекла Карповна

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Васса Карповна

Мать ребёнка: Меланья Ивановна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Рулев (ширшиков) Иван Карпович

Мать ребёнка: Оксинья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Рулев (ширшиков) Евфим Карпович

Мать ребёнка: Оксинья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Варвара Карповна

Мать ребёнка: Оксинья Николаевна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Александра Карповна

Мать ребёнка: Оксинья Николаевна

Чупрово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Пелагея Карповна

Мать ребёнка: Оксинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Ивановна

Смерть
Около 1807
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