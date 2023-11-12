Рулев (Ширшиков) Карп Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиОколо 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Рулев (ширшиков) Яков Григорьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Параскева Карповна
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Фекла Карповна
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Васса Карповна
Мать ребёнка: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Рулев (ширшиков) Иван Карпович
Мать ребёнка: Оксинья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Рулев (ширшиков) Евфим Карпович
Мать ребёнка: Оксинья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Варвара Карповна
Мать ребёнка: Оксинья Николаевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра Карповна
Мать ребёнка: Оксинья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Пелагея Карповна
Мать ребёнка: Оксинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Ивановна
Смерть
Около 1807