Кондратова (Красноусова) Екатерина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратова (Красноусова) Екатерина Павлова

Кондратова (Красноусова) Екатерина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Красноусов Павел Михайлов

Мать: Красноусова Марьяна Афанасьева

Бракосочетание
17.01.1770

Муж: Кондратов Василий Иванов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.05.1770

Сын: Кондратов Иван Васильев

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
воспр. Василий Павлов? Красноусов
Рождение ребёнка
15.06.1775

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Рождение ребёнка
12.11.1779

Сын: Кондратов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.02.1781

Сын: Кондратов Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Рождение ребёнка
19.01.1784

Сын: Кондратов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.11.1785

Дочь: Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Александр? Васильев

Отец ребёнка: Кондратов Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close