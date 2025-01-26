Гончаров Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1928
Бракосочетание
22.11.1955
Рождение ребёнка
28.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова (Коробкина) Ольга Архиповна
Рождение ребёнка
01.06.1959
Дочь: Чиликина (Гончарова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова (Коробкина) Ольга Архиповна
Смерть
Неизвестно