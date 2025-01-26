Гончаров Иван Григорьевич 17.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гончаров Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1928

Отец: Гончаров Григорий Иванович

Мать: Гончарова Агния Андреевна

Бракосочетание
22.11.1955

Жена: Гончарова (Коробкина) Ольга Архиповна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова (Коробкина) Ольга Архиповна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.06.1959

Дочь: Чиликина (Гончарова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Гончарова (Коробкина) Ольга Архиповна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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