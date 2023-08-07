Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Данила Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
03.08.1778

Сын: Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Панкрат Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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