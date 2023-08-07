Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Данила Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
03.08.1778
Сын: Антон Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Панкрат Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно