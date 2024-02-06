Валов Степан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Валов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Валова .
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Валова .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова .
Смерть
Неизвестно