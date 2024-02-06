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Валов Степан Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Валов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Валов Никита Степанович

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1721

Сын: Валов Фадей Степанович

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1724

Сын: Валов Семён Степанович

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1725

Сын: Валов Иван Степанович

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1726

Сын: Валов Сидор Степанович

Мать ребёнка: Валова .

Рождение ребёнка
1734

Сын: Валов Михей Степанович

Мать ребёнка: Валова .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова .

Смерть
Неизвестно
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