Трейзе (Устюжанина) Мария
Место рожденияИркутская область
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Устюжанин Петр
Мать: не указана
Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Лидия
Отец ребёнка: Трейзе Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трейзе Виктор
Отец ребёнка: Трейзе Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трейзе Людмила
Отец ребёнка: Трейзе Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трейзе Владимир
Отец ребёнка: Трейзе Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трейзе Геннадий
Отец ребёнка: Трейзе Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трейзе Владимир
Отец ребёнка: Трейзе Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прощалыкина Зоя
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно