Трейзе (Устюжанина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трейзе (Устюжанина) Мария

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Место рождения

Иркутская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Устюжанин Петр

Мать: не указана

Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Лидия

Отец ребёнка: Трейзе Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трейзе Виктор

Отец ребёнка: Трейзе Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трейзе Людмила

Отец ребёнка: Трейзе Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трейзе Владимир

Отец ребёнка: Трейзе Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трейзе Геннадий

Отец ребёнка: Трейзе Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трейзе Владимир

Отец ребёнка: Трейзе Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прощалыкина Зоя

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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