Евдокимова Агриппина Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Агриппина Ермилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.

Дочь: Федосья Ильина

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1880 ст.

Сын: Евдокимов Василий Ильин

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1882 ст.

Сын: Евдокимов Георгий Ильин

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.

Сын: Евдокимов Иван Ильин

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Кузнецова Агриппина Ильина

Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Илья Герасимов

Смерть
Неизвестно
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