Евдокимова Агриппина Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.
Дочь: Федосья Ильина
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов
Рождение ребёнка
04.04.1880 ст.
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов
Рождение ребёнка
01.04.1882 ст.
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.
Сын: Евдокимов Иван Ильин
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Кузнецова Агриппина Ильина
Отец ребёнка: Евдокимов Илья Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно