Алещенко Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1930
Дочь: Ткачева Пелагия Федоровна
Отец ребёнка: Мирошников Федор Савватьевич
Дедовка, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно