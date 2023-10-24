Алещенко Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алещенко Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1930

Дочь: Ткачева Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Мирошников Федор Савватьевич

Дедовка, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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