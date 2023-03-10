Киселев Ельфим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Ельфим

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Место рождения

поч. Ортюшки Конева

Дата рождения

1643

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1643

Отец: Киселев Вавил

Мать: ?

поч. Ортюшки Конева
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