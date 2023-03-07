Завражин Емельян Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
20.01.1891
Жена: Матрона Федоровна
1-я жена, первым браком
Рождение ребёнка
13.12.1892
Сын: Завражин Петр Емельянович
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
22.10.1894
Сын: Завражин Яков Емельянович
Мать ребёнка: Матрона Федоровна
Бракосочетание
30.06.1899
Козловского уезда с. Остролучье, вдова солдатка по первому браку
Бракосочетание
11.06.1910
2-ым браком; по жениху Иосиф Тимофеевич Завражин и Максим Тимофеевич Нечаев, по невесте Пётр Григорьевич Наторин и Тимофей Стефанович Соломахин
Смерть
Неизвестно