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Завражин Емельян Тимофеевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Завражин Тимофей Козьмич

Мать: Завражина Марья Михайловна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
20.01.1891

Жена: Матрона Федоровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
1-я жена, первым браком
Рождение ребёнка
13.12.1892

Сын: Завражин Петр Емельянович

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1894

Сын: Завражин Яков Емельянович

Мать ребёнка: Матрона Федоровна

Бракосочетание
30.06.1899

Жена: Чиркина Ефросиния Захаровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Козловского уезда с. Остролучье, вдова солдатка по первому браку
Бракосочетание
11.06.1910

Жена: Завражина Варвара Игнатовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
2-ым браком; по жениху Иосиф Тимофеевич Завражин и Максим Тимофеевич Нечаев, по невесте Пётр Григорьевич Наторин и Тимофей Стефанович Соломахин
Смерть
Неизвестно
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