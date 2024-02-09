Головина (Золотовская) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Золотовская) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Колежма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Колежма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
08.02.1880

Муж: Головин Петр Антонович

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.11.1880

Дочь: Головина Анна Петровна

Отец ребёнка: Головин Петр Антонович

Вирма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1880
Вирма, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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