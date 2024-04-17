Назарова (Клименко) Людмила Афанасьевна Около 1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назарова (Клименко) Людмила Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1943

Дата смерти

17.04.2024

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Около 1918 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1943

Отец: Клименко Афанасий Ефремович

Мать: Клименко (Ташланова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
17.04.2024

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