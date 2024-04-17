Назарова (Клименко) Людмила Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1943
Дата смерти17.04.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.2024