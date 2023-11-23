Царевский Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1828
Жена: Анна Ивановна
Супруг(-а): Анна Ивановна Царевская
Рождение ребёнка
1830
Сын: Васильевский Василий Михайлов
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Углич, Ярославская губерния, Российская империя
Васильевский Василий Михайлович (ок. 1830 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда. Законоучитель местной церковно-приходской школы и ... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Царевский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Васильевской церкви г.Углича.