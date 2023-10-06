Данилов Петр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Петр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Гаврила Самойлович

Мать: Данилова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Вилинская Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай Петрович

Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мардовина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Александр Петрович

Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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