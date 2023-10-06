Данилов Петр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Вилинская Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мардовина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Александр Петрович
Мать ребёнка: Данилова Мария Александровна
Смерть
Неизвестно