Тимофеева (Юркина) Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1934
Дата смерти30.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1934
Бракосочетание
09.10.1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Васильевич
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай Васильевич
Смерть
30.03.1995
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно