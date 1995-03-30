Тимофеева (Юркина) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Юркина) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.11.1934

Дата смерти

30.03.1995

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1934

Отец: Юркин (yurkin) Алексей (Aleksey Mikhaylovich)

Мать: Юркина Матрёна Андреевна

Горка, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.10.1955

Муж: Тимофеев Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Васильевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай Васильевич

Смерть
30.03.1995
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
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