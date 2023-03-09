Конькова (Новикова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Новикова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Николай Тимофеевич

Мать: Новикова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Валентин Валентинович

Отец ребёнка: Коньков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коньков Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Валентин Александрович

Смерть
Неизвестно
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