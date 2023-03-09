Конькова (Новикова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Валентин Валентинович
Отец ребёнка: Коньков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коньков Валентин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно