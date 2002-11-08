Дмитриев Михаил Яковлевич
Место рожденияМалобардинский, Архангельский район, Башкирии
Дата рождения06.06.1928
Дата смерти08.11.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Малобардинский, Архангельский район, Башкирии
Рождение ребёнка
18.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Евгения Борисовна
Пятилетка, Иглинского района
Рождение ребёнка
08.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Евгения Борисовна
Пятилетка, Иглинского района
Рождение ребёнка
02.12.1957
Сын: Дмитриев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Дмитриева Евгения Борисовна
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2002
Лесной, Уфимский район, Башкирии