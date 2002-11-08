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Дмитриев Михаил Яковлевич

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Место рождения

Малобардинский, Архангельский район, Башкирии

Дата рождения

06.06.1928

Дата смерти

08.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Малобардинский, Архангельский район, Башкирии
Рождение ребёнка
18.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Евгения Борисовна

Пятилетка, Иглинского района
Рождение ребёнка
08.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Евгения Борисовна

Пятилетка, Иглинского района
Рождение ребёнка
02.12.1957

Сын: Дмитриев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Евгения Борисовна

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Евгения Борисовна

Смерть
08.11.2002
Лесной, Уфимский район, Башкирии
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