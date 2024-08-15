Тупицын Кузьма Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Кузьма Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Тупицын Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупицын Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна

Почепалово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупицына Анастасия ?? Кузьминична

Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупицын Иоанн ?? Кузьмич

Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Ирина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.?.1907

Дочь: Тупицына Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна

Почепалово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: Тупицына Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна

Почепалово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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