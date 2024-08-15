Тупицын Кузьма Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Тупицын Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тупицына Анастасия ?? Кузьминична
Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупицына Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.?.1907
Дочь: Тупицына Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: Тупицына Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Тупицына Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно