Шабанова Степанида Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабанова Степанида Макаровна

Шабанова Степанида Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шабанов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Шабанов Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шабанов Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Шабанов Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шабанов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Шабанов Михайло Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Михайло Петрович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close