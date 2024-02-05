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Яким Федоров

Место рождения

сельцо Юрьево Муромской округи

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1768 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Федор Кузьмин

Мать: не указана

сельцо Юрьево Муромской округи
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Макар Якимов

Мать ребёнка: Салманида Никитина

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Михайла Якимов

Мать ребёнка: Салманида Никитина

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Аксинья Якимова

Мать ребёнка: Салманида Никитина

д. Кондаково, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салманида Никитина

Смерть
Неизвестно
д. Кондаково, Меленковский уезд
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