Яким Федоров
Место рождениясельцо Юрьево Муромской округи
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Федор Кузьмин
Мать: не указана
сельцо Юрьево Муромской округи
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Макар Якимов
Мать ребёнка: Салманида Никитина
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Михайла Якимов
Мать ребёнка: Салманида Никитина
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Аксинья Якимова
Мать ребёнка: Салманида Никитина
д. Кондаково, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салманида Никитина
Смерть
Неизвестно
д. Кондаково, Меленковский уезд