Мурзина (Наумова) Матрена Иванова
Место рожденияВерхотурский уезд Белослудской слободы деревня Речкалова
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Речкалова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мурзин Иван Козьмин
Отец ребёнка: Мурзин Козьма Афанасьев
Смерть
Неизвестно