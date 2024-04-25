Мурзина (Наумова) Матрена Иванова 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина (Наумова) Матрена Иванова

Мурзина (Наумова) Матрена Иванова

Место рождения

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Речкалова

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Речкалова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Козьма Афанасьев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мурзин Иван Козьмин

Отец ребёнка: Мурзин Козьма Афанасьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.