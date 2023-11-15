Акилина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1760
Муж: Иоанн Федорович
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кирьян Иоаннович
Отец ребёнка: Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Силантий Иоаннович
Отец ребёнка: Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Авдотья Иоанновна
Отец ребёнка: Иоанн Федорович
Смерть
Неизвестно