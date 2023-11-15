Акилина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1760

Муж: Иоанн Федорович

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кирьян Иоаннович

Отец ребёнка: Иоанн Федорович

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Силантий Иоаннович

Отец ребёнка: Иоанн Федорович

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Авдотья Иоанновна

Отец ребёнка: Иоанн Федорович

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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