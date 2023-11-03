Трушников Перфилий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Перфилий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Трушников Степан Трифонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Трушников Афанасий Перфильев

Мать ребёнка: Трушникова Ирина Денисова

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Трушников Петр Перфильев

Мать ребёнка: Трушникова Ирина Денисова

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Трушникова Авдотья Перфильева

Мать ребёнка: Трушникова Ирина Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Ирина Денисова

Смерть
Неизвестно
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