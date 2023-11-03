Трушников Перфилий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Трушников Степан Трифонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Трушников Афанасий Перфильев
Мать ребёнка: Трушникова Ирина Денисова
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Трушникова Ирина Денисова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Трушникова Авдотья Перфильева
Мать ребёнка: Трушникова Ирина Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно